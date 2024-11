Nächster Wolfsabschuss in Hermagor

Am Samstag wurde ein weiterer Wolf im Bezirk Hermagor geschossen.

Am Samstag wurde ein weiterer Wolf im Bezirk Hermagor geschossen.

Im Bezirk Hermagor erfolgte am Samstag die Entnahme eines weiteren Risikowolfes in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden. Erst vorletztes Wochenende führte der Abschuss eines Risikowolfs in Hermagor zu Diskussionen. Die Meldung über den Abschuss langte fristgerecht – innerhalb von 24 Stunden nach der Entnahme – beim Land Kärnten ein. Die Begutachtung und Probennahme durch Sachverständige konnte aber erst heute Morgen stattfinden.

Alle Vorgaben wurden eingehalten

Von Landesseite kann somit heute, Montag, bestätigt werden, dass die Vorgaben der Kärntner Risikowolfsverordnung eingehalten wurden, insbesondere der vorgeschriebene Zehn-Kilometer-Radius vom Ort der letzten Vergrämung des Wolfs. Die Jagdausübungsberechtigten im betroffenen Gebiet wurden umgehend darüber informiert, dass die Entnahmemöglichkeit damit erloschen ist.