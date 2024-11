Billa, Spar und Co.: Rechnungen schauen in Österreich bald anders aus

16 Tage lang werden ab 25. November 2024 österreichweit die Kassabons von vielen heimischen Händlern etwas anders ausschauen. Diese 16 Tage stehen ganz im Zeichen „gegen Gewalt an Frauen“. Durch die Kassabon-Initiative des heimischen Handels in Kooperation mit der Polizei sollen von Gewalt betroffene Frauen noch besser erreicht werden, heißt es nun vonseiten des Handelsverbandes in einer Aussendung.

Was auf den Kassabons vieler Geschäfte künftig sein soll

Dazu sollen an besagten 16 Tagen der Polizeinotruf (133), die Nummer der Frauenhelpline gegen Gewalt (0800 222 555) sowie die Nummer des Gewaltschutzzentrums (0800 700 217) und der Opfer-Notruf der Österreichischen Justiz (0800 112 112) auf die Kassabons gedruckt werden. Mehr als 20 führende Händler unterstützen die Gewaltschutzinitiative 2024.

Die Gewaltschutzinitiative 2024 wird unter anderem von folgenden Handelsbetrieben aktiv unterstützt: Billa

Billa Plus

Bipa Parfümerien

C&A Mode

Das Futterhaus

Decathlon

Deichmann

Denns BioMarkt

dm drogerie markt

Eurospar

Hofer

Ikea Österreich

Interspar

Lidl Österreich

Morawa

MPreis

Penny

Rewe

Spar

Sutterlüty

Takko Fashion Austria

Tchibo Österreich

Thalia Österreich

Deshalb gibt es die Kassabon-Initiative

„Die wirtschaftliche Rezession in Österreich hat auch den Druck innerhalb der Familien und insbesondere auf Frauen verstärkt. Daher wollen wir die internationale Gewaltschutz-Kampagne auch heuer wieder mit unserer bundesweiten Kassabon-Initiative unterstützen. Jede von Gewalt betroffene Frau soll damit niederschwellig einen direkten Draht zu den heimischen Schutzeinrichtungen aufbauen können“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien und überparteilichen Handelsverbandes. Auf Millionen Kassenbons, in tausenden Geschäften seien dann auch QR-Codes und die wichtigsten Hotlines abgedruckt. „So können wir direktes Handeln aus dem Alltag heraus ermöglichen“, weiß Will abschließend.