E-Scooter-Lenker (15) schwer verletzt: Ermittlungen stellen Polizei vor Rätsel

Ein 77-jähriger Grazer fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw von einem Einkaufsmarkt in der Gmeinstraße in Richtung Kreuzung Puntigamer Straße. Beim Abbiegemanöver kam es auf dem dort befindlichen Schutzweg zu einem Zusammenstoß mit einem E-Scooterfahrer (15). Der Jugendliche erlitt laut Erstdiagnose lediglich eine leichte Verletzung und wurde mit der Rettung in das LKH-Graz verbracht.

Unterschiedliche Angaben erschweren Ermittlungen: Polizei bittet um Hilfe

Wie nun nachträglich bekannt wurde, zog sich der 15-Jährige jedoch schwere Verletzungen am Kopf zu. Der in Graz wohnhafte Syrer befindet sich zwar am Weg der Besserung, die Ermittlungen zum Unfallhergang gestalten sich aber aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten erschwert. Die Verkehrsinspektion Graz, 059-133-65-4110 bittet deshalb um Hilfe bzw. zweckdienlichen Angaben möglicher Zeugen.