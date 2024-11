Neue Bike&Ride-Anlagen am Villacher Hauptbahnhof sind fertig

Noch bis 2027 läuft die Modernisierung des Villacher Hauptbahnhofs. Zuletzt wurde mit

der Fertigstellung der Bike&Ride-Anlagen wurde ein erster wichtiger Meilenstein erreicht. Großzügige, überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten ergänzen nun das bestehende Bike&Ride-Angebot am Bahnhof.

Stellplätze erweitert

Die bestehenden Fahrradabstellplätze wurden um rund 150 Stellplätze erweitert. An der Bike&Ride-Anlage Ost (Zeidler von Görz Straße) stehen 250 Stellplätze für Fahrräder, 36 für Motorräder, elf Kiss&Ride- sowie vier Behindertenstellplätze zur Verfügung. An der Anlage im Westen (Willroiderstraße, Höhe Post) gibt es nun 50 überdachte Rad-Stellplätze.

Finanzierung: ÖBB, Stadt Villach und Land Kärnten

Finanziert wurden diese Maßnahmen nach einem definierten Kostenschlüssel von ÖBB, Stadt Villach und Land Kärnten. Die Instandhaltung (u.a. Wartung, Winterdienst) dieser neuen Infrastruktur fällt in den Verantwortungsbereich der Stadt Villach.

Sobe: „Große Aufwertung für den Hauptbahnhof

Baureferent Stadtrat Harald Sobe: „Der Ausbau der bestehenden Bike-&-Ride- Anlage ist eine große Aufwertung für den Hauptbahnhof. Er verbessert die Verknüpfung von Rad- und Bahnverkehr. Die Erneuerung der beiden Zugänge Ost und West trägt zu einem modernen Bild des Bahnhofs bei – passend zur Stadt Villach. In Summe wird Reisen einfacher, umweltfreundlich, stressfrei und flexibel.”

Jabali Adeh: „Wichtige Voraussetzung für Mobilitätswende“

Mobilitäts- und Verkehrsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh: „Investitionen in die Rad Infrastruktur sind wichtige Voraussetzung für die Mobilitätswende. Mit dem Ausbau der Abstellplätze wurde einem berechtigter Wunsch vieler Radfahrer:innen nachgekommen und eine Versorgungslücke geschlossen. Vor allem für die vielen Pendler:innen bedeutet das neue Angebot am Hauptbahnhof eine wesentliche Qualitätssteigerung.“

Leichterer und durchgehend überdachter Zugang

Im Zuge dieser Arbeiten wurden auch die Ost- und West-Zugänge zum Bahnsteig 1 von den ÖBB adaptiert und bieten von den neuen Abstell- und Parkplätzen einen leichteren und durchgehend überdachten Zugang zur Bahn.

Herzeg: „Ein wichtiger Projektmeilenstein“

Thomas Herzeg, Projektkoordinator ÖBB: “Durch die laufenden Modernisierungsarbeiten am Villacher Hauptbahnhof schaffen wir die Voraussetzungen für bessere Umstiegs-Möglichkeiten für Fahrgäste und können in Zukunft auch noch mehr Züge abfertigen. Einen wichtigen Projektmeilenstein haben wir mit der Fertigstellung der neuen Bike&Ride-Anlagen sowie den Zugängen Ost und West erreicht. Mit gesamt 300 überdachten Stellplätzen stehen den Reisenden nun ein deutlich größeres Bike&Ride Angebot zur Verfügung. Damit schaffen wir auch mehr Komfort und einen leichteren Umstieg auf die Bahn.“

Neues Radkonzept der Stadt Villach

Die optimale Anbindung der neuen Radabstellplätze am Hauptbahnhof an das städtische Radwegenetz ist übrigens im neuen Radkonzept der Stadt Villach vorgesehen. Die Endplanung hängt in weiterer Folge von der geplanten Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes ab. Die bauliche Anbindung an die neuen Radabstellplätze in beiden Bereichen des Bahnhofs soll demnach mittelfristig umgesetzt werden. Kurzfristig machbare Maßnahmen zur Verbesserung für Radfahrer im Bereich des Hauptbahnhofs sind seitens der Stadt Villach in Ausarbeitung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 16:03 Uhr aktualisiert