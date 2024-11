„Operation Weihnachten“: Kostenloses Musical für die ganze Familie

Kids Forever ist ein gemeinnütziger Verein, der Kreativität und Selbstbewusstsein von jungen Menschen fördern und christliche Werte und Prinzipien in die heutige Zeit transportieren möchte. Seit über 25 Jahren finden wöchentliche Treffen in Spittal/Drau und seit 2018 auch in Klagenfurt statt, zu welchen an die 50 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren kommen. Die Kinder erleben neben den Proben und Spielen eine familiäre Gemeinschaft und werden im Singen, Tanzen und Schauspiel geschult. Kids Forever bringen Musicals und Konzerte auf die Bühne, gestalten Spieleprogramme, organisieren Kindercamps und wirken bei Gottesdiensten mit. Im Rahmen dieser Arbeit werden freundschaftliche Beziehungen zu Kirchen und christlichen Gemeinden vor Ort gepflegt.