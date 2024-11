Österreicher (43) mit E-Roller von Zug erfasst

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach wollte am 15. November 2024, gegen 19.15 Uhr, nach dem Aussteigen aus dem Zug am Bahnhof in Ladendorf mit seinem Elektroroller noch vor dem in Richtung Wien anfahrenden Zug die Bahngleise überqueren. Dabei sei er von diesem erfasst und einige Meter mitgeschliffen worden. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Mistelbach verbracht. Der Zugverkehr auf der Schnellbahnstrecke zwischen Mistelbach und Neubau-Kreuzstetten war in der Zeit von 19.20 Uhr bis 21 Uhr unterbrochen.