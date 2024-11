Drei neue Löschfahrzeuge für die Berufsfeuerwehr Graz

Der Grazer Gemeinderat hat im Juli 2022 den Ankauf von drei Stück Löschfahrzeugen beschlossen. Die Ersatzbeschaffung ist aufgrund des fortgeschrittenen Fahrzeugalters bei drei Löschgruppenfahrzeugen und der hohen Zahl an Betriebsstunden der eingebauten Feuerlöschkreiselpumpe notwendig gewesen. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte heute die drei neuen Löschfahrzeuge in Empfang nehmen. Nach einer intensiven Ausbildungs- und Einschulungsphase werden die Fahrzeuge in wenigen Wochen in den Dienst gestellt.

Neue Löschfahrzeuge

Die neuen Fahrzeuge wurden von der Rosenbauer Österreich GmbH auf einem Scania Allradfahrgestell aufgebaut. Die Fahrzeuge, welche 3.000 Liter Wasser und 100 Liter Schaummittel mitführen, verfügen über eine umfangreiche Beladung für technische Hilfeleistungen und Brandeinsätze und sind am neuesten Stand der Technik. Die Löschfahrzeuge sind die zentralen Ersteinsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Graz und kommen bei jedem Löscheinsatz und bei jeder weiteren Einsatzart als Fahrzeuge der ersten Welle zum Einsatz. Bei größeren Brandereignissen wird die Löschbereitschaft, welche neben einem Kommandofahrzeug und einem Drehleiterfahrzeug aus drei Löschfahrzeugen besteht, alarmiert. Die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge ist somit zwingend für die Gewährleistung einer professionellen Einsatzabwicklung und der Einhaltung der Hilfsfristen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 17:12 Uhr aktualisiert