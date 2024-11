Dreimal gestoppt! Autofahrer widersetzt sich mehrmals der Polizei

Veröffentlicht am 18. November 2024, 17:02 / ©LPD NÖ

Am Samstagabend, 16. November 2024, gegen 21 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Melk einen 49-jährigen ungarischen Lenker. Dieser war ohne Haftpflichtversicherung unterwegs, weshalb die Kennzeichentafeln entfernt wurden. Ein Alkotest fiel positiv aus. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen, da dieser ihm bereits von einer ungarischen Behörde entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Wiederholte Auffälligkeiten

Trotz des Fahrverbots war derselbe Lenker am gestrigen Sonntag den 17. November 2024 erneut unterwegs. Gegen 10.30 Uhr fiel er der Autobahnpolizeiinspektion Alland auf der A 1 Richtung Wien auf. Der Pkw war weiterhin ohne Kennzeichen und wies einen abgerissenen Seitenspiegel auf. Der Fahrer wechselte kurz vor der Abzweigung auf die A 21 abrupt die Fahrstreifen und überfuhr eine Sperrlinie. Die Polizei stoppte ihn auf dem Parkplatz der A 1 in Pressbaum. Auch hier ergab ein Alkotest ein positives Ergebnis. Die Beamten untersagten ihm erneut die Weiterfahrt und nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich.

Kein Halt

Am Nachmittag desselben Tages wurde der Lenker in Meidling erneut von Beamten der Landespolizeidirektion angehalten. Wieder fuhr er den gleichen Pkw ohne Kennzeichen. Diesmal verweigerte er den Alkotest. Auch hier wird er wegen zahlreicher Übertretungen bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt. Der 49-jährige Ungar wird aufgrund der wiederholten Verstöße in kurzer Zeit sowohl von der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten als auch von der Wiener Behörde angezeigt.