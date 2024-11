Ein letzter Wunsch: Wenn Fußballträume stärker sind als der Schmerz

Fußball ist mehr als nur ein Sport. Er ist Leidenschaft, Gemeinschaft, ein Gefühl der Zugehörigkeit. Woche für Woche strömen Tausende in die Stadien, um ihre Lieblingsvereine anzufeuern, mit anderen Fans zu feiern und für einen Moment den Alltag hinter sich zu lassen. Doch was, wenn das Leben plötzlich einen anderen Weg einschlägt? Wenn Krankheit und Schmerz einem die Möglichkeit nehmen, noch einmal das zu tun, was man so sehr liebt? So begann eine besondere Geschichte, die den Verein -Rollende Engel- tief bewegt hat. Sie erzählt von einem Mann namens Michael, 59 Jahre jung, leidenschaftlicher Fan des SK Rapid Wien, und einem letzten Wunsch, der für ihn noch einmal Wirklichkeit werden sollte.

Ein Anruf, der alles veränderte

Die ehrenamtlichen Wunscherfüller des Vereins „Rollende Engel“ erhielten kürzlich eine dringende Anfrage. Michael, der seit Monaten schwer erkrankt war, war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Trotz aller Bemühungen der Ärzte, ihm die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten, war die Diagnose eindeutig: Eine Heilung gab es nicht. An seiner Seite war stets seine Lebensgefährtin, die ihn in dieser schwierigen Zeit unermüdlich unterstützte. In ihren Gesprächen kehrte das Thema immer wieder zu ihrem gemeinsamen Hobby zurück – dem Fußball. Michael war ein leidenschaftlicher Fan vom SK Rapid, und sein größter Wunsch war es, noch ein letztes Mal im Stadion zu sein, um seinen Verein anzufeuern, die Atmosphäre zu genießen und Freunde zu treffen. Doch wie sollte das möglich sein? Michael war bettlägerig, sein Zustand kritisch, und eine Reise ins Stadion schien unmöglich. Doch für die Wunscherfüller des Vereins „Rollende Engel“, einem Team aus medizinisch geschulten Helfern, gab es keine Hindernisse, die nicht überwunden werden konnten. Ein Anruf bei SK Rapid und innerhalb kürzester Zeit kam die Zusage: Michael sollte seinen letzten Wunsch erfüllt bekommen.

Der große Tag

Am Tag des großen Spiels war die Vorfreude bei Michael riesig, obwohl sein Körper von der Krankheit gezeichnet war. Monika, Alexandra und Florian, die „Rollenden Engel“, holten ihn gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin ab. Laut dem Team soll er sich trotz großer Schmerzen die Vorfreude nicht nehmen haben lassen. Angekommen im Stadion, wurden sie bereits von den Sicherheitskräften erwartet. Ein spezieller Parkplatz für das Einsatzfahrzeug war reserviert. Doch damit nicht genug – sie wurden direkt in eine VIP-Lounge geleitet. Eine eigene, luxuriöse Loge mit einem atemberaubenden Blick auf das Spielfeld, die der SK Rapid eigens für diesen besonderen Gast zur Verfügung gestellt hatte.

Eine unvergessliche Begegnung

Kurz vor Spielbeginn klopfte es an der Tür der Lounge. Zwei SK Rapid Spieler standen dort, nahmen sich Zeit für ihren Fan, schrieben Autogramme und machten Fotos. Dann ertönte der Anpfiff. Die Fangesänge der Tribünen, das Jubeln und Klatschen, all das erfüllte den Raum. Michael fieberte mit, trotz seiner Schmerzen. Immer wieder mussten die Helfer Schmerzmittel nachreichen, aber er wollte bleiben – bis zur letzten Minute.

Halbzeit-Überraschung

In der Halbzeitpause gab es dann noch eine weitere Überraschung für Michael. Steffen Hofmann, der Rekordspieler und Ehrenkapitän vom SK Rapid, betrat die Lounge, begleitet von Präsidiumsmitglied Stefan Kjaer standen plötzlich vor ihm. Ein strahlendes Lächeln eroberte Michaels Gesicht. Für ihn, der die Karriere dieses Spielers über Jahrzehnte verfolgt hatte, war dies der Höhepunkt seines Besuchs, erinnert sich der „Verein -Rollende Engel-„. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter ab – SK Rapid hatte mit 2:0 gewonnen. Dieser Sieg war nicht nur ein Erfolg für den Verein, sondern auch ein ganz besonderer Moment für Michael und die „Rollenden Engel“. Voller Freude traten sie den Heimweg an. Im Krankenhaus angekommen, wurden sie bereits von den Krankenschwestern erwartet, die das Spiel ebenfalls verfolgt hatten und Michael zu diesem einzigartigen Erlebnis gratulierten. Genau eine Woche nach diesem unvergesslichen Erlebnis ist Michael verstorben.

Verein-Rollende Engel- Der Verein-Rollende-Engel erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen ihre letzten Herzenswünsche. Ob es darum geht, ein Sportereignis live mitzuerleben, ein Konzert zu besuchen oder von geliebten Menschen Abschied zu nehmen – der Verein macht es möglich. Damit auch weiterhin die Wünsche von schwerkranken Personen erfüllt werden können, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Dies ist online oder an folgende Bankverbindung möglich: SPENDENKONTO

Verein -Rollende Engel-

IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500

BIC: RZOOAT2L680

(bitte Name, Geburtsdatum, E-Mail unbedingt im VERWENDUNGSZWECK anführen!!)