Nach Kollision mit Auto: Rennradfahrer schwer verletzt

Am 16. November 2024, gegen 14.20 Uhr, kam es auf der L 6 in Atzelsdorf zu einem schweren Unfall. Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach fuhr mit seinem Rennrad in Fahrtrichtung Paasdorf, nachdem er aus Neubau kommend die Straße entlangradelte. Gleichzeitig lenkte ein 85-jähriger Mann aus dem selben Bezirk seinen Auto auf der L 6 in entgegengesetzter Richtung. Der ältere Mann bog nach links in die L 3097 ab, wobei er vermutlich den Radfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen haben dürfte.

Schwere Verletzungen nach Aufprall

In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der der Wagen gegen das Rennrad prallte. Der 64-jährige Radfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Zur schnellen medizinischen Versorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum Wr. Neustadt geflogen.