Drama kurz vor Hochzeit: Polizei trennt streitende Familien

Am vergangenen Samstagabend, 16. November 2024, kam es in der Hannes-Grabher-Straße in Lustenau zu einem massiven Polizeieinsatz. Gegen 17.30 Uhr wurden insgesamt 13 Polizeistreifen alarmiert, um eine tätliche Auseinandersetzung zwischen rund 30 Personen zu schlichten.

Familienstreit eskaliert vor den Augen der Polizei

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte trafen die Polizisten auf eine aggressive Gruppe, bestehend aus Mitgliedern von vier verschiedenen Familien. Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt, als eine 19-jährige Frau eine 20-jährige Kontrahentin vor den Augen der Polizei zu Boden riss. Die Angreiferin wurde daraufhin vorübergehend festgenommen.

Hochzeit als Auslöser des Streits

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Uneinigkeit über eine bevorstehende Hochzeit der Grund für den eskalierten Streit war. Im Zuge der Auseinandersetzung begingen zehn Personen strafbare Handlungen. Sie werden unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, gefährlicher Drohung und aggressivem Verhalten angezeigt.