Alkolenker hinterlässt Spur der Verwüstung: Fahrzeuge bei Wels beschädigt

In der Nacht auf den 18. November 2024, gegen 00.15 Uhr, kam es bei der Turmöltankstelle in der Linzer Straße in Wels zu einem Vorfall, als ein vermutlich alkoholisierter Fahrer mehrere Fahrzeuge beschädigte. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Polizisten vier stark beschädigte Autos sowie den ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Wagen des Unfallverursachers.

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Der 38-jährige Fahrer aus Wels, der zudem der Zulassungsbesitzer des beschädigten Fahrzeugs war, konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Ein Alkovortest wurde durchgeführt, der daraufhin um 1.06 Uhr einen relevanten positiven Wert anzeigte. Infolgedessen wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei wird nach Abschluss der Ermittlungen Anzeige erstatten.