Wien bekommt eine neue Polizeiinspektion

Österreich setzt auf die Modernisierung seiner Polizeistrukturen. Seit 2019 wurden über 300 Dienststellen im ganzen Land neu gebaut oder generalsaniert, rund 30 Prozent des gesamten Bestands des Bundesministeriums für Inneres (BMI). Auch in Wien wurde investiert. Rund 30 Millionen Euro flossen in den letzten vier Jahren in die Neubauten und Sanierungen von Polizeiinspektionen.

Mehr Sicherheit

Bei der Eröffnung der Polizeiinspektion am Julius-Tandler-Platz in Wien Alsergrund am 18. November 2024 betonte Innenminister Gerhard Karner: „Österreich gehört zu den sichersten Ländern der Welt mit Platz 3 im ‚Global Peace Index‘.“ Er fügte hinzu: „Auch die Zwei-Millionen-Stadt Wien gehört zu den lebenswertesten und sichersten europäischen Metropolen, das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit.“ Die kontinuierlichen Investitionen in neue Polizeidienststellen sind ein zentraler Bestandteil der Strategie. Karner erklärt, dass seit 2019 mehr als 300 Dienststellen gebaut oder generalsaniert wurden, und das rund 30 Prozent der BMI-Dienststellen im gesamten Bundesgebiet entspricht.

Fokus auf moderne Infrastruktur

Ein weiteres Element dieser Entwicklung ist die verstärkte Rekrutierung neuer Polizisten. Karner betonte, dass die Anwerbeoffensive mit einem höheren Einstiegsgehalt, der Bezahlung des Klimatickets und des Führerscheins sowie einer Anwerber-Prämie, Wirkung zeigt. „In Wien haben heuer bereits mehr als 600 Polizeischülerinnen und Polizeischüler die Ausbildung begonnen, mehr als 200 weitere werden mit 1. Dezember 2024 die Ausbildung beginnen – damit starten heuer mehr als 800 Polizeischülerinnen und Polizeischüler mit der Ausbildung in Wien, doppelt so viele wie im Vorjahr.“

Eingeschlagene Wege für die Zukunft

Die Investitionen in moderne Dienststellen und die Verstärkung der Polizei werden auch in Zukunft fortgesetzt. „Dieser eingeschlagene Weg wird auch in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt werden“, sagte Karner abschließend.