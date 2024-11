U1, U4 und Wiedner Hauptstraße: Modernisierungen im Endspurt

Die Modernisierungsprojekte der Wiener Linien kommen in die letzte Phase.

Veröffentlicht am 18. November 2024, 17:15 / ©Wiener Linien/Maximilian Döringer

Die Wiener Linien bringen ihre großen Modernisierungen 2024 in die letzte Phase. Auf der Wiedner Hauptstraße und in Kagran wird noch bis Ende November gearbeitet, die U4-Sanierung am Alserbachkanal dauert bis 17. Dezember.

Sanierung der historischen Brücke

Seit September wird nahe der Friedensbrücke das unterirdische Brückentragwerk der U4 erneuert. Die mehr als 125 Jahre alte Brücke muss abgerissen und neu aufgebaut werden. Wegen der Kanal-Lage müssen die Arbeiten in der niederschlagsarmen Jahreszeit erfolgen. Während der Bauarbeiten bleibt immer ein Gleis frei, so dass die U4 weiterhin zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt fährt, wenn auch mit Einschränkungen.

Vollständige Öffnung in Kagran

Ab 29. November halten alle Züge wieder in Kagran. Seit Mitte August wird der U1-Bahnsteig in Richtung Leopoldau saniert, und die Arbeiten sind fast abgeschlossen. Rechtzeitig zum Weihnachtsshopping können Fahrgäste den modernen, teilweise neuen Bahnsteig nutzen. Die Arbeiten auf der anderen Seite gehen im nächsten Jahr weiter.

Straßenbahnen fahren wieder

Ab 30. November fahren die Linien 1, 62 und Badner Bahn wieder auf der Wiedner Hauptstraße, nach umfangreichen Gleisarbeiten. Die Straßenbahnen verkehren nun auf mehr als einem Kilometer neuer Gleise von der Kliebergasse bis zum Karlsplatz.

Riesige Investitionen in Wiens Infrastruktur

Mit 223 Millionen Euro in moderne Infrastruktur haben die Wiener Linien 2024 den öffentlichen Verkehr massiv ausgebaut. Das Straßenbahnnetz, eines der größten der Welt, ist auf 672 Kilometern unterwegs, und an rund 100 Standorten wurden Modernisierungen vorgenommen, ohne den Betrieb groß zu beeinträchtigen.