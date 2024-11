Handy ins WC gefallen: Mann (55) überwies vermeintlichem Sohn Geld

Bereits am 14. November 2024 wurde ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land via Online Messenger Dienst von seinem vermeintlichen Sohn kontaktiert. In der Nachricht gab dieser an, dass sein Handy ins WC gefallen sei und er nun Geld für eine Reparatur benötige.

Mehrere tausend Euro überwiesen

Der 55-Jährige überwies daraufhin mehrere tausend Euro auf ein ihm unbekanntes Konto. Erst als heute ein Bekannter ihn auf einen möglichen Betrug aufmerksam machte, zeigte der Mann den Vorfall bei der Polizei an, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.