Vermehrte Schockanrufe: „Schützen Sie sich und warnen Sie andere“

Es kommt aktuell in ganz Vorarlberg zu Betrugsanrufen.

Veröffentlicht am 18. November 2024, 17:20 / ©Pexels / JÉSHOOTS

In den vergangenen Stunden wurden dem Landeskriminalamt Vorarlberg vermehrt Schockanrufe gemeldet. „Es kommt aktuell in ganz Vorarlberg zu Betrugsanrufen. Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Gerichtsbeamte aus und versuchen, Bargeld und Wertsachen herauszulocken. Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen“, teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit.