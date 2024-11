Kind (4) in Wien getötet: Mutter in U-Haft

Totes Kind in Wiener Gemeindebau gefunden: Mustafa (4) wurde mit einem Messer getötet.

Veröffentlicht am 18. November 2024, 17:53 / ©APA/MAX SLOVENCIK

Der Vierjährige, der Sonntagfrüh in Wien-Favoriten von seiner Mutter getötet worden sei dürfte, hatte Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. Das ergab ein vorläufiges Obduktionsergebnis, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehrere dieser Verletzungen waren tödlich. Das Messer wurde sichergestellt. Mehr dazu liest du in: Totes Kind im Gemeindebau: Mustafa (4) wurde offenbar mit Messer getötet.

Kind (4) tot: Mutter in U-Haft

Indes verhängte das Landesgericht über die Mutter die U-Haft, nachdem die 29-Jährige von einer Haftrichterin am Montag in einem Spital kurz vernommen werden konnte. Dabei habe sich die Frau zu den ihn vorgeworfenen Tathandlungen geständig gezeigt, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Montagabend auf APA-Anfrage mit. Als Haftgrund sei Tatbegehungsgefahr angenommen worden, sagte Salzborn.Die Frau dürfte psychisch krank sein. Laut Polizeisprecherin Julia Schick hatte die Tatverdächtige im Vorfeld bereits wegen psychischer Probleme Hilfe aufgesucht. Worum es sich da gehandelt hatte, muss jetzt ein Gerichtspsychiater klären. Ermittlungen hinsichtlich eines Tötungsdelikts wurden aufgenommen. Die junge Türkin wies ebenfalls Verletzungen auf, die sie sich selbst zugefügt hatte. Lebensgefahr bestand keine.

Vater rief Polizei

Der Vater wurde bereits befragt, er zeigte sich nach APA-Informationen geschockt. Er war es, der die Polizei in die Wohnung des Mehrparteienhauses rief. Was genau im Vorfeld passiert war, ist laut Sprecherin Schick noch Gegenstand von Ermittlungen, die das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen hat. (APA 18.11.2024)

Hilfe rund um die Uhr Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 17:58 Uhr aktualisiert