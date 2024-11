Schwerer Unfall: Auto stürzte 200 Meter ab und überschlug sich

Veröffentlicht am 18. November 2024, 18:17 / ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER

Gegen 10.30 Uhr geriet eine 22-jährige PKW-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen auf einer Gemeindestraße im Bereich Erlsberg in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund von Glatteis ins Rutschen und fuhr auf eine Straßenböschung. Das Fahrzeug geriet in starke Schräglage und wurde in der Folge wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Die Lenkerin hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und der Pkw kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte ca. 200 Meter ab und überschlug sich dabei mehrmals.

Holzarbeiter alarmierten Rettungskräfte

Der Vorfall konnte durch einen Holzarbeiter beobachtet werden, welcher die Rettungskette in Gang setzte und Erste Hilfe leistete. Die Lenkerin wurde nach durchgeführter Erstversorgung vom Notarzthubschrauber Christophorus 14 in das DKH Schladming verbracht. Die Lenkerin hatte dabei wohl viele Schutzengel an ihrer Seite. Die 22-Jährige dürfte – wie durch ein Wunder – bei dem Unfall nur leichte Verletzungen erlitten haben, berichtet die Polizei.