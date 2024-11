16. Wolfsabschuss in Kärnten: Heftige Proteste der Tierschützer

So meint Christian Pichler vom WWF in einer Aussendung: „In Kärnten wurde heuer etwa die Hälfte der nachgewiesenen Wölfe getötet. Damit weist Kärnten nicht nur österreichweit, sondern EU-weit die höchste Abschussquote auf. Zum Vergleich: In Deutschland wurden in 25 Jahren seit der Rückkehr des Wolfes 17 Wölfe zum Abschuss freigegeben. Deutschland beherbergt jedoch 185 Wolfsfamilien. In Kärnten gibt es aktuell nur eine Wolfsfamilie, dennoch wurden in zwei Jahren schon 16 Wölfe getötet“.

Pichler: „Damit verfolgt Kärnten weiterhin eine rechtswidrige Abschusspolitik“

Und weiter: „Damit verfolgt Kärnten weiterhin eine rechtswidrige Abschusspolitik. Erst im Juli hatte der Europäische Gerichtshof bestätigt, dass Abschüsse bei streng geschützten Arten wie dem Wolf nur das letzte Mittel sein dürfen. Außerdem gilt auch für Österreich die rechtliche Vorgabe, dass der Wolf in einen günstigen Erhaltungszustand gebracht werden muss. Die zuständige Politik in Kärnten hält sich jedoch nicht an internationale Erfahrungen beim Umgang mit dem Wolf. Sie ignoriert u.a. gelindere Mittel, wie den fachgerechten Herdenschutz und die dafür verfügbaren EU-Fördertöpfe und widerspricht damit laut Fachleuten eindeutig dem EuGH Erkenntnis.“

Tierschützer spekulieren

Tierschützer spekulieren wegen der Masse der Abschüsse über einen offensichtlich neuen Geschäftszweig: „Klar, dass der Trophäenjäger der den Wolf erlegt hat geheim gehalten wird, denn würden wir die Namen der Leute erfahren würden wir auch bald wissen, um wie viel Geld der Abschuß verkauft wurde, da soll eine Menge Geld im Spiel sein“, glaubt ein Mitarbeiter von Martin Balluch, dem Chef des Vereines gegen Tierfabriken. (VGT) Eine Abschußgenehmigung vom Land zu bekommen, sei das geringste Hindernis. „Da wird nicht lange gefragt, taucht ein Wolf irgendwo auf, gibt es auch schon flugs die Abschußverordnung. Die Trophäe nehmen die Wolfsjäger mit nach Hause und die werden im Regelfall präpariert, also ausgestopft.