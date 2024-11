Große Trauer: Feuerwehrmann (52) nach schwerem Unfall verstorben

Große Trauer bei der FF Hitzendorf: Martin Kager ist am 17. November an den Folgen eines schweren Unfalls verstorben.

Veröffentlicht am 18. November 2024

Mit traurigen Nachrichten meldete sich die Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf am Montag zu Wort. „Wir haben die traurige Pflicht bekanntzugeben, dass unser langjähriger Feuerwehrkamerad HLM Martin Kager am 17. November an den Folgen eines schweren Unfalles verstorben ist“, teilt die Feuerwehr schweren Herzens mit. Kager wurde 52 Jahre alt.

Martin Kager ist der Freiwilligen Feuerwehr Hitzendorf im Jahr 1989 beigetreten und war seitdem ein sehr aktives Mitglied der Mannschaft. „Neben zahlreichen Ausbildungen, die er absolvierte, übernahm er auch die Funktion des Ortsfeuerwehrjugendbeauftragten, die er bis 2022 mit viel Freude und Hingabe ausführte“, berichten seine Kollegen. Neben seiner Ausschussfunktion sei er auch als Bewerter bei zahlreichen Bewerben und Bewerbsspielen tätig gewesen. Für seine Verdienste innerhalb des Feuerwehrwesens erhielt er 2020 das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in 2. Stufe.

Rührender Abschied: „Du wirst uns fehlen“

Mit rührenden Worten verabschiedet sich die FF Hitzendorf von ihrem langjährigen Kollegen. „Lieber Martin, Wir bedanken uns für deine jahrelange Tätigkeit in unserer Feuerwehr und für die ständige Einsatzbereitschaft, vor allem aber für deine wertvolle und unabdingbare Arbeit für unsere Feuerwehrjugend. Du wirst uns fehlen.“

