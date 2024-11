Jährliches Gedenken an Verstorbene: Feuerwehr Velden setzt Zeichen

Seit nunmehr 18 Jahren besucht der Initiator, Kommandant der FF Velden am Wörthersee, Brandrat Manfred Brugger – er ist auch seelsorgerisch in der Pfarre Velden tätig – mit Mitgliedern der Feuerwehrjugend an die 70 Gräber auf den Friedhöfen der Gemeinde Velden und Klagenfurt Annabichl. Zu Allerheiligen wurde als sichtbares Zeichen des Nichtvergessens Verstorbener, als Dank und Wertschätzung für den geleisteten aktiven Dienst zum Wohle der in Not geratenen Bevölkerung, von den Jungmitgliedern an jedem einzelnen Grab eine geschmückte Kerze entzündet, dies auch bei namhaften Personen, die der Feuerwehr nahestanden und nicht zuletzt auch beim Gründer der Wehr, Franz Moro.

Ein kurzes Innehalten

Ein kurzes Innehalten mit erklärenden Worten über den einen oder anderen Verstorbenen weckt das Interesse der jungen Mitglieder sichtlich und immer wieder ergeben sich nette Gespräche mit Angehörigen am Friedhof, die auch die Gräber besuchen, heißt es seitens der Feuerwehr Velden am Wörthersee. Wie schon in den Vorjahren wird der Kommandant von Feuerwehrkurat Mag. Martin Satlow und der Jugendbeauftragten Löschmeister Birgit Kotz begleitet.