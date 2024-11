Beliebtes Hotel in finanzieller Not: „Mir läuft die Zeit davon“

Marina B. leitet ein Hotel* im steirischen Thermen- und Vulkanland, einer beliebten Touristenregion für Urlaub, Entspannung und Sport. Die Steirerin hat den Betrieb im Juni 2016 übernommen und steht nun vor großen finanziellen Herausforderungen: Das Hotel bedarf einer dringenden Sanierung – auf dem Weg, das nötige Budget dafür aufzutreiben, wurden der Eigentümerin immer wieder „Steine in den Weg gelegt“, wie sie betont. Probleme mit der Hausbank, die Pandemie sowie die Inflation und bisherige Sanierungskosten lassen Marina B. um ihr Lebenswerk bangen: „Die Sanierung habe ich möglichst sparsam und günstig in der Pandemiezeit durchgeführt, noch günstiger wäre nicht möglich“, erzählt sie gegenüber 5 Minuten.

Marina kämpft um ihren „absoluten Traumjob“

„Ich habe selbst mehrere Berufe, die ich ordentlich gelernt und ausgeübt habe, wie z.B. in der Gastwirtschaft, Finanzbranche, Image-Coaching, Elektrotechnik. Die Sanierung habe ich selbst als Baumeister durchgeführt, da habe ich mit der Baufirma und ihren Subunternehmen enorm gespart – die Handwerkerfirmen hab ich selbst gefunden und zusammen geführt und koordiniert“, berichtet Marina. Die Hotellerie aber ist ihr „absoluter Traumjob“.

„Ich bin für die Bank unsichtbar geworden“

Die Zimmer sind „zurzeit im Rohbauzustand“, erzählt die Steirerin. Die Hälfte des Kredits der Bank konnte Marina nach dem Kauf schon zurückzahlen. „Aber jetzt habe ich kein Geld mehr, um die Sanierung fertig zu machen“, schildert sie die Problematik. Die 61-jährige Betreiberin ist seit 2022 in Alterspension. „Ich bin für die Bank unsichtbar geworden“, sagt sie im Gespräch mit 5 Minuten und kritisiert: „Obwohl die Regierung gerne wieder auf die alten Arbeitskräfte in Pension zurückgreift.“

©kk Die Zimmer sind zurzeit… ©kk …im Rohbauzustand.

Betreiberin verzweifelt: „Mir läuft die Zeit davon“

Mittlerweile hat sich die Steirerin von ihrer alten Hausbank abgewandt und hofft nun mit einer anderen Bank, die bereit ist zu investieren, „zu neuen Ufern zu steuern“. Dabei gibt es aber ein Problem: Für die Abwicklung der finanziellen Angelegenheit, braucht die Bank eine zweite Unterschrift. „Ich habe keinen Nachwuchs. Da auch alle meine Freunde ungefähr im gleichen Alter sind, kommen sie leider nicht infrage“, so die 61-Jährige. Um fertig sanieren zu können, braucht sie einen Bürger. „Mir läuft die Zeit davon. Ich bin gewohnt, alles allein in die Wege zu leiten“, so Marina verzweifelt. Auch das Hotel hat sie alleine gekauft, Unterstützung gab es damals noch von ihrem mittlerweile Ex-Freund.

Marina stemmt den Betrieb alleine

„Ich möchte nicht aufgeben“, betont die Hotelbesitzerin, die aktuell mit den finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. 2021 wurde das Gebäude teilsaniert und geöffnet. Dann aber kam der Lockdown, der besonders die Gastronomie schwer traf. Die Betreiberin kann sich zurzeit aufgrund der Situation kein Personal leisten. Sie stemmt den gesamten Betrieb alleine und an Tagen, wo sie selber einmal eine Auszeit braucht oder Termine hat, muss sie zusperren.

Viele Anfragen, aber wenige Zimmer und Möglichkeiten

An Nachfrage mangelt es laut der Hotelbetreiberin nicht. „Ich habe sehr viele Anfragen, aber wenige Zimmer und und wenige Möglichkeiten. Und alle wollen Frühstück. Genau das, was ich zurzeit noch nicht anbieten kann, da die Betriebsküche nicht ganz saniert ist“, erzählt sie und betont: „Besonders die Leute, die zwischen Herbst und Frühling kommen, wollen unbedingt ein Frühstück, obwohl es in der Umgebung auch Bäckereien gibt“. Marina würde ihren Gästen gerne Frühstück servieren und auch Halbpension anbieten, aber dies ist derzeit leider nicht möglich. Auch von einer kleinen Getränkebar für den Abend zum Verweilen träumt die Betreiberin, die eine klare Vision für ihr Hotel hat: „Ich möchte eine gute, hochwertige und gesunde österreichische Küche anbieten – und das mit leistbaren Preisen. Es ist auch Platz, ein kleines feines Speiselokal fertig zu stellen, der Speisesaal ist fast fertig. „

Hotelgäste drücken Marina die Daumen

Die Gäste, die Marina bereits beherbergen durfte, „wollen unbedingt wieder kommen“, berichtet sie. Viele waren mehrere Male zu Besuch und kommen ein- bis zweimal Mal im Monat immer wieder. „Sie drücken für mich die Daumen und hoffen auf positive Entwicklung“, berichtet die Hotelbetreiberin vom Zuspruch ihrer Gäste.

Hilfeschrei aus der Hotellerie Marina ist auf der Suche nach einem Bürger für die Bürgschaft oder einem Gläubiger, eventuell auch einem Sponsor. Auch Spenden sind willkommen „für die Rettungsaktion eines Betriebes und eines Zuhauses“, wie die Steirerin hervorhebt. Falls du helfen willst, kannst du dich unter der folgenden E-Mail-Adresse bei Marina B. melden: [email protected] Spenden kannst mit dem Verwendungszweck „Spenden“ auf das folgenden Konto:

Marina B.

IBAN: AT24 2011 1843 7235 0000

*Anmerkung: Die Betreiberin wünscht, dass ihr gesamter Name sowie der der Name ihres Hotels anonym bleiben. Der Redaktion sind beide Namen bekannt.

Steirische Betriebe kämpfen mit finanziellen Herausforderungen

Viele steirische Unternehmen haben aktuell mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen, wie auch die Insolvenzstatistik von 1. bis 3. Quartal 2024 des AKV verdeutlicht. Es wird von „historischen Höchstwerten“ gesprochen. Auch steirische Gastronomiebetriebe sind davon betroffen und kämpfen um ihr Überleben. Dies betonte auch Klaus Brandner, Betreiber des bekannten Gasthauses „Zum Greif“ in Leoben im Gespräch mit 5 Minuten: „Die Gastro hat es schwer“, so das Fazit des Gastronomen, der erst kürzlich Insolvenz anmelden musste. Zwei steirische Familienunternehmen wurden kürzlich zum Opfer von „Veränderungen in der heutigen Gastronomie“. Nach insgesamt 64 Jahren musste der Weststeirischen Hof in Bad Gams (Deutschlandsberg) vorerst schließen. Näheres dazu hier: Familienbetrieb schließt nach 64 Jahren: „Der Ort vegetiert dahin“. Auch der Siebinger Hof in St. Veit in der Südsteiermark musste deshalb nach 39 Jahren im Sommer seine Pforten schließen. „Niemand geht mehr ins Gasthaus“, berichtete der Besitzer im Gespräch mit 5 Minuten.

