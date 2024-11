So viel Geld geben Steirer für Weihnachtsgeschenke aus

Exakt 90 Prozent der Steirerinnen und Steirer über 15 Jahren, das sind 990.000 Menschen, planen auch in diesem Jahr den Kauf von Weihnachtspräsenten. Damit bleibt ihre Zahl allen wirtschaftlichen Herausforderungen zum Trotz konstant, wie eine Studie der KMU Forschung Austria zeigt. Auch wenn sich die steigende Arbeitsenquote und die weiterhin hohen Zinsen in einer gewissen Verunsicherung der Konsumenten ausdrücken, dürften die realen Haushaltseinkommen laut WIFO im Jahr 2024 um im Schnitt 3,2 Prozent steigen. Das wirkt sich auf das heurige Weihnachtsgeschäft aus. Nicht zuletzt gibt etwa jede fünfte Person (22 Prozent) an, den eigenen Konsum in den vergangenen Wochen und Monaten für Weihnachtsausgaben zurückgeschraubt zu haben. „Jene Konsumentinnen und Konsumenten, die ihren Lieben zu Weihnachten etwas schenken wollen, planen heuer mit Ausgaben in der Höhe von 310 Euro. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 290 Euro“, berichtet Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria. 67 Prozent planen heuer Geschenke für ihre Partner ein, 62 Prozent für die eigenen Kinder, mehr als jeder Dritte (37 Prozent) kauft Präsente für Geschwister. Das Budget variiert dabei durchaus stark: 24 Prozent planen Einkäufe in der Kategorie zwischen 101 und 200 Euro, 30 Prozent zwischen 201 und 400 Euro, während nur fünf Prozent mehr als 800 für Geschenke ausgeben wollen.

Appell: „Im heimischen Handel einkaufen“

Umso wichtiger sei es, dass die Konsumenten sich bewusst machen, wo sie heuer ihr Geld ausgeben, denn knapp 10 Prozent des Einzelhandelsumsatzes entfallen auf den Dezember (8,2 Prozent beträgt der Durchschnitt der restlichen Monate). „Ich kann wirklich nur an alle Steirerinnen und Steirer appellieren, im heimischen Handel einzukaufen. Damit sichert man Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort und trägt wesentlich zur Erhaltung von regionaler Infrastruktur bei“, so Spartenobmann Gerhard Wohlmuth. 41 Prozent der Befragten an, ihr Einkaufsverhalten heuer nicht ändern zu wollen. Dagegen möchte immerhin jede dritte Person (33 Prozent) heuer verstärkt in lokalen Geschäften einkaufen. Jede fünfte Person (21 Prozent) legt besonderen Wert auf regionale Produkte. 13 Prozent wollen verstärkt in österreichischen und nur rund sieben Prozent auch in ausländischen Online-Shops einkaufen.

Wann kaufen Steirer ihre Geschenke

Ebenfalls eine nachhaltige Veränderung ist der Trend zu frühen Weihnachtseinkäufen, auch wenn sich der Anteil der sogenannten „Late-Shopper“ – also jener, die erst kurz vor Weihnachten einkaufen – mit 15 Prozent wieder stabilisiert hat. Allerdings: 2018 lag dieser Wert noch bei rund 40 Prozent. Der Großteil der Steirerinnen und Steirer plant, seine Weihnachtsgeschenke in der ersten Dezemberhälfte zu besorgen (39 Prozent), etwa ein Viertel (24 Prozent) gibt dafür die zweite Novemberhälfte an. Immerhin 16 Prozent der Steirer begannen schon vor oder im Oktober mit ihren Weihnachtseinkäufen.

©Fischer Freuen sich über eine – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – gestiegene Kaufbereitschaft der Steirerinnen und Steirer zu Weihnachten: Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark, und Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria (v.r.)

Warum die Steirer schenken

Den meisten Konsumentinnen und Konsumenten geht es bei ihrem Weihnachtseinkauf

weniger um den materiellen Wert, als darum, jemandem eine Freude zu machen – 45

Prozent der Befragten ist dieser Aspekt sehr wichtig, 34 weiteren geben an, er sei ihnen

wichtig. Der Faktor nachhaltiges Schenken hat auch an Bedeutung gewonnen (47 Prozent

geben ihn als wichtig oder sehr wichtig an). Personalisierte Geschenke sind heuer für 64

Prozent wichtig oder sehr wichtig, Erlebnisse (statt materieller Geschenke) für knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent). Wie die Steirer auf ihre Geschenksideen kommen? Mehr als die Hälfte (57 Prozent) gibt an, die Beschenkten einfach sehr gut zu kennen, jeder Dritte (32 Prozent) fragt aber auch explizit nach Wünschen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 24 Prozent lassen sich in Geschäften inspirieren.

Welche Geschenke die Steirer unter den Christbaum legen

Das Ranking der häufigsten Weihnachtspräsente wird heuer von Gutscheinen (39 Prozent)

angeführt. Auf Platz zwei liegen in diesem Jahr Bekleidung/Textilien (37 Prozent) gefolgt

von Spielwaren (35 Prozent), Kosmetika (31 Prozent), Büchern (27 Prozent) und Schmuck

(16 Prozent). Auf den weiteren Plätzen der Top-10-Weihnachtsgeschenke finden sich

Bargeld (16 %), Genussmittel (14 Prozent), Sportartikel (11 Prozent) sowie Elektrogeräte (8

Prozent).