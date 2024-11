Grazer (14) bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Veröffentlicht am 18. November 2024, 20:49 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Gegen 16.50 Uhr wollte ein 58-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung vom Parkplatz eines Wohnhauses in die Steinbergstraße in Richtung stadteinwärts einbiegen. Ein 14-jähriger Fahrradlenker aus Graz fuhr auf dem Gehsteig der Steinbergstraße ebenfalls in Richtung stadteinwärts und kollidierte mit dem aus der Hauseinfahrt ausfahrenden Pkw.

14-Jähriger schwer verletzt

Der 14-Jährige stürzte in der Folge über den Lenker auf den Gehsteig. Er wurde mit einer schweren Verletzung an der linken Hand vom Roten Kreuz ins LKH-Graz Kinderklinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine Alkoholisierung wurde nicht festgestellt.

