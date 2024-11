McDonald’s bringt Duftkerze mit Pommes-Geruch auf den Markt

Die Tage werden kürzer, die Abende länger – und jene Zeit bricht an, in der Gemütlichkeit zuhause großgeschrieben wird. Passend zum Start in die kuschelige Jahreszeit gibt es eine absolute „Scent“-sation und europaweite Premiere für „Mäcci“-Fans. Rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit präsentiert McDonald’s Österreich mit seiner „Iconic Candle Collection“ ab 19. November drei streng limitierte Kerzen in den Duftrichtungen beliebter McDonald’s Produkte.

Erhältlich in allen McDonald’s Restaurants in Österreich

Erhältlich sind die ikonischen Kerzen – in den Duftrichtungen Apfeltasche, McFlurry und Pommes – in allen McDonald’s Restaurants in Österreich exklusiv für MyMcDonald’s Mitglieder, solange der Vorrat reicht. MyMcDonald’s Mitglieder können die limitierten Duftkerzen gegen 30 Ms eintauschen oder erhalten sie mit Gutschein gratis zum großen McMenü.

Ab dem 19. November erhältlich

Die streng limitierten Duftkerzen sind ab Dienstag, 19. November 2024 in allen McDonald’s Restaurants in Österreich für registrierte User des MyMcDonald’s Bonusprogramms in der McDonald’s App erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Das sind die Duftrichtungen

Die „Iconic Candle Collection“ überzeugt mit der Duftrichtung Apfeltasche, die nach einem zarten Hauch von Apfel und Zimt duftet oder etwa auch mit der Duftrichtung McFlurry, die mit einem Touch von Vanille für das ultimative „Mäcci“-Erlebnis sorgt. Ergänzt wird die Kerzenkollektion durch die Duftrichtung Pommes, die einen einzigartigen Mix aus goldbraunem Kartoffelaroma, begleitet von einer dezenten, herzhaften Note verspricht.

Einzigartiges McDonald’s-Dufterlebnis

„Es ist Teil der McDonald’s-DNA, unsere Fans immer wieder mit besonderen Ideen zu begeistern. Deshalb freuen wir uns sehr, mit der ‚Iconic Candles Collection‘ die europaweit erste Mäcci-inspirierte Duftkerzen-Kollektion zu präsentieren und unseren Fans so das einzigartige McDonald’s-Dufterlebnis mit Wiedererkennungswert für zuhause zu bieten“ so Mariana Jörg, Team Lead Digital Strategy & Activation von McDonald’s Österreich.

Begleitung durch drei Hörspiele

Begleitet wird die Limited Edition durch drei Hörspiele der österreichischen Autoren Vea Kaiser, Valerie Fritsch und Stefan Slupetzky, die über die McDonald’s App und Spotify zu hören sind. Stefan Slupetzkys „Aufruhr in Wutz“ ist einem seltsamen Verbrechen inmitten der Fehde zwischen Oberwutz und Unterwutz zum Duft von Pommes auf der Spur, während „Sommer, Sommer, Sommer“ von Valerie Fritsch der McFlurry-Kerze gewidmet ist und die bewegende Erinnerung an einen großen Sommer voller Freiheiten, strahlenden Momenten und der ersten großen Liebe erzählt. Vea Kaisers „Der Geruch von Apfel und Zimt“ begleitet mit einer humorvollen Geschichte des Wiener „Strizzi“ Joschi, dessen Weg von seiner Heimatstadt nach Amerika mit kuriosen Augenblicken gepflastert ist, den Duft der Apfeltaschen-Kerze.