Wechselhafter und kühler Dienstag: Mix aus Sonne und Wolken

Veröffentlicht am 18. November 2024, 21:57 / © Thomas Kaiser

Am Dienstag überwiegen zunächst die Wolken, Nebelfelder lichten sich hingegen bald, heißt es seitens der Geosphere Austria. Im Tagesverlauf reißt die Wolkendecke immer wieder auf und es zeigt sich gebietsweise die Sonne. In den Abendstunden zieht es von Süden her wieder zu.

Temperaturen bis zu acht Grad

Die Temperaturen erreichen 4 bis 8 Grad. In der Nacht zum Mittwoch können in den Karawankentälern lokal heftige Windböen aus Südwest durchgreifen, so die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.