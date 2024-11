Rettungseinsatz: 90-Jähriger nach Sturz von Treppe bewusstlos

Am Montagnachmittag, 18. November ging ein 90-jähriger Österreicher über eine Treppe vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss eines Wohnhauses in Lermoos. Nach dem Podest der Stiege stürzte der Mann die verbleibenden acht Treppen auf den Gang des Erdgeschosses. Der Verletzte blieb bewusstlos am Boden liegen.

Angehörige eilten zu Hilfe

Angehörige der Wohnadresse, welche den Unfall bemerkten, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskette. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 90-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen.