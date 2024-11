Wenig Sonnenschein: Am Dienstag hält sich der Nebel hartnäckig

„Am Dienstag überwiegen in der Steiermark die Wolken, im Südosten hält sich Nebel mit einer Obergrenze zwischen 500 und 700 Metern Höhe. Die Sonne schimmert vorerst nur durch“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Am Nachmittag sollen die Wolken dann in der Obersteiermark dann vorübergehend auflockern. „Aufgrund der vorgerückten Stunde geht sich aber nur mehr wenig Sonnenschein aus“, so die Wetterexperten weiter. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -3 und 1 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 7 Grad.