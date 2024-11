Kaltfront bringt Wolken und Regen nach Wien

Der Dienstag wird in Wien überwiegend bewölkt.

Wetter am Dienstag

Veröffentlicht am 18. November 2024, 22:13 / ©5 Minuten

„Im Vorfeld einer Kaltfront kommt über dem Rätikon Südföhn auf, der zum Teil bis in die Täler durchgreift. Dazu ist es überwiegend bewölkt und vormittags können stellenweise ein paar Regentropfen fallen“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Dienstag in Wien. Die Höchsttemperaturen erreichen – je nach Föhneinfloss – voraussichtlich zwischen 6 und 12 Grad.