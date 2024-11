Dachgeschoss in Flammen: Nachbar rettete Ehepaar aus brennendem Haus

In der Nacht auf Dienstag, dem 19. November 2024, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus am Buchenweg in Gröbming, Bezirk Liezen. Dank des raschen und koordinierten Einsatzes von sieben Feuerwehren konnte eine größere Katastrophe verhindert werden.

Rettung durch Nachbarn

Gegen 1.27 Uhr wurde die Landesleitzentrale „Florian Steiermark“ über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Dachgeschoss des Hauses in Flammen. Die einzigen Bewohner, ein Ehepaar, hatten Glück im Unglück: Ihr Nachbar, der Abschnittsfeuerwehrarzt Dr. Sassan Lachini, bemerkte das Feuer frühzeitig und rettete sie noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Das Paar blieb unverletzt.

90 Florianis im Einsatz

Unter der Leitung von HBI Christian Sotlar wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Neben einem Innenangriff unter schwerem Atemschutz wurden zusätzliche Feuerwehren aus dem Abschnitt Gröbming sowie die Drehleiter aus Schladming alarmiert. Insgesamt waren 19 Fahrzeuge und 90 Einsatzkräfte beteiligt. Das Feuer konnte innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Um 4.07 Uhr meldete die Einsatzleitung schließlich „Brand aus“. Durch den Einsatz der Feuerwehr wurde ein Teil des Hauses gerettet und eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert.

Erschwerte Löscharbeiten

Die Löscharbeiten gestalteten sich durch die Photovoltaikanlage auf der Dachfläche besonders schwierig. Ein großer Teil des Ziegeldaches musste händisch abgedeckt werden, um die Glutnester zu löschen. Unterstützung kam von der Drehleiter aus Schladming, die eine Beleuchtung für die Einsatzkräfte sicherstellte und Messungen mit der Wärmebildkamera durchführte. Der Einsatz war nach rund drei Stunden beendet, eine Brandwache der Feuerwehr Gröbming bleibt jedoch weiterhin vor Ort, um mögliche Nachbrände zu verhindern.