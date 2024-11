Gesundheit, Familie und Brauchtum lockten nach Klagenfurt

Drei Tage lang drehte sich am Klagenfurter Messegelände alles um Wohlbefinden, Bewegung, Tradition und Inspiration.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 07:09 / ©Kärntner Messen/Zangerle

Eine Umfrage von „Der Ladler“ zeigt, dass 95,6 Prozent der Gäste die Messe für Gesundheit, Prävention, Familie und Brauchtum in Klagenfurt mit „Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet haben. Auch heuer überzeugte diese von 15. bis 17. November 2024 mit einem facettenreichen Programm und zog mehr als 24.000 Besucher an. Drei Tage lang drehte sich alles um Wohlbefinden, Bewegung, Tradition und Inspiration. „Zum Jahresende war die Messe eine der buntesten Veranstaltungen mit einem beeindruckend vielseitigen Programm und einer großen Bandbreite an Themen, die von unseren Gästen mit großer Begeisterung honoriert wurde“, betonen Aufsichtsratsvorsitzender Harald Kogler und Geschäftsführer Bernhard Erler von den Kärntner Messen.

Lebendiger Einblick in die Kärntner Volkskultur

So hatten Besucher die Möglichkeit bei Modeschauen, Produktverkostungen, Theatervorführungen und Musikdarbietungen die Vielfalt der regionalen Traditionen zu erleben. Besondere Highlights waren auch die Honigprämierung oder das Tagesseminar mit Bestsellerautor und Transformations-Coach Robert Betz. Die Spirit & Energetik LIVE begeisterte ebenfalls mit spannenden Workshops und Vorträgen. Die Fachgruppe der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Kärnten präsentierte sich im Obergeschoss der Halle 3. Für aktive Besucher bot zudem die Fit & Power Messe die Möglichkeit, die eigene Fitness zu testen und sich über neue Trends im Bereich Bewegung und Gesundheit zu informieren. Besonders beliebt war das Mitmach-Angebot des KAC Dachvereins in Halle 2.

Castingshow in der Messearena

Am Sonntag sorgte das Finale der Castingshow in der Messearena für einen spannenden Abschluss. Hier wurden das Kärntner Kindertalent und Kärntens Stimme von einer Fachjury, unter anderem mit Nik P. und Matthias Ortner von Matakustix, ausgezeichnet. Auch der Termin für die nächste „Gesund Leben“-Messe steht bereits fest. Sie findet vom 14. bis 16. November 2025 statt.