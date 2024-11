Winter-Einbruch in Österreich: Jetzt kommt Schnee bis in tiefe Lagen

Der bringt sich bereits in Pole-Position für einen Wintereinbruch in Österreich. Mit dem heutigen Dienstag, dem 19. November 2024, sinkt die Schneefallgrenze in vielen Regionen, ehe dann ab dem morgigen Mittwoch, den 20. November 2024, der Winter Einzug hält. Eine straffe Strömung aus dem Westen fällt ins Land. Mit Schnee bis in tiefe Lagen und sinkenden Temperaturen ist zu rechnen. Hier findest du die Schneeprognose im Detail.

Jetzt kommt Schnee bis in tiefe Lagen

5 Minuten hat mit der GeoSphere Austria-Meteorologin Sabrina Nujic-Marth gesprochen und nachgefragt, was uns in Österreich ab Mittwoch erwartet. „Das Wetter zieht von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis ins Waldviertel. Vor allem an der Alpennordseite sinkt die Schneefallgrenze bis auf rund 500 bis 900 Meter ab. Am meisten ist die Region um den Arlberg betroffen, es erwartet sie 20 bis 40 Zentimeter Schnee“, fasst die Meteorologin zusammen.

Und in Kärnten und der Steiermark?

Im Süden, also in Kärnten und Teilen der Steiermark, befindet sich die Schneefallgrenze etwas höher. Die GeoSphere Austria-Prognose für Kärnten besagt: „In den frühen Morgenstunden zieht eine Front durch, mit Regen und Schneefall auf 1.100 bis 800 Meter. Mit Tagesanbruch beginnt es von Westen her aber schon aufzulockern, und in Oberkärnten gibt es recht verbreitet ungetrübten Sonnenschein.“ Steiermark wird vom Schneefall etwas mehr betroffen sein, hier beginnt der Mittwoch turbulent mit kräftigen Windböen und deutlicher Abkühlung. Die Schneefallgrenze sinkt in der Steiermark teils bis in die Täter, im steirischen Randgebirge auf 900 Meter Höhe. Mehr dazu in: Wetterumschwung: Adriatief bringt Regen und Schnee.

Schnee begleitet uns wahrscheinlich bis Freitag

Nujic-Marth weiß: „Jedoch wird alles sehr schnell wieder vorbei sein. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter über den Tag wieder.“ Der Winter-Einbruch wird also nur von kurzer Dauer sein. Oder etwa nicht? „Von Donnerstag auf Freitag kommt es nochmal zum Schneefall bis in die Täler, jedoch nur so, dass alles etwas angezuckert wird“, fügt die Meteorologin hinzu. Mit dem Störungsaufzug aus Westen setzt der Schneefall bereits am Donnerstagnachmittag ein, 21. November. Im Verlauf des Freitags ziehen die Störungsreste schließlich nach Südosten ab und die Schneefälle lassen nach, ehe am Abend mit der nächsten Störungszone zu rechnen ist. Laut der GeoSphere Austria werden von Donnerstag auf Freitag selbst in Wien einige Flocken fallen.

Windwarnung für Österreich: Es wird stürmisch!

Ein weiterer Begleiter der kommenden Tage ist hervorzuheben, immerhin färbt er auf der Warnkarte der GeoSphere Austria halb Österreich gelb ein – der Wind. Laut Nujic-Marth ziehen die starken Windböen vor allem durch Ober- und Niederösterreich sowie die Nord-Steiermark. „Der Westwind mit 70 bis 80 km/h wird uns mit Sicherheit bis Freitag begleiten.“ Es wird also stürmisch diese Woche! Ansonsten ist abschließend hinzuzufügen: „Die Temperaturen werden bis ins Wochenende tief bleiben, danach wird das Wetter, November-typisch, etwas schwanken.“