Land Steiermark ehrt Lehrlinge und langgediente Bedienstete

In der Aula der Alten Universität in Graz wurden am Montag, dem 18. November 2024, mehrere Generationen von Landesbediensteten geehrt. Bei gleich zwei Feierlichkeiten wurden sowohl junge Lehrlinge als auch langgediente Mitarbeiter des Landes Steiermark für ihre Leistungen gewürdigt.

Tag der Landeslehrlinge: Nachwuchskräfte setzen sich mit Mobbing auseinander

Der Vormittag begann mit dem „Tag der Landeslehrlinge“, bei dem Lehrlinge des dritten Lehrjahrs eine beeindruckende Präsentation zum Thema „Dein Mut zählt: Gemeinsam gegen (Cyber)Mobbing aufstehen!“ hielten. Unter anderem setzten sich die Nachwuchskräfte durch Faktenchecks, Interviews und Rollenspiele mit der Problematik der Diskriminierung im Alltag auseinander.

„Das Land Steiermark als Unternehmen ist einer der wichtigsten Lehrlingsausbildner im Bundesland“

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) gratulierte den jungen Lehrlingen für ihre gelungene Präsentation und betonte die Bedeutung der Lehrlingsausbildung beim Land: „Das Land Steiermark als Unternehmen ist einer der wichtigsten Lehrlingsausbildner im Bundesland. Die Ausbildung erfolgt auf einem hohen Standard durch äußerst erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Drexler. Besonders hob er die Rolle der Ausbildnerinnen und Ausbildner hervor, die den Lehrlingen als Mentoren in ihren ersten Jahren im Arbeitsleben zur Seite stehen.

146 Lehrlinge in 18 Lehrberufen beschäftigt das Land Steiermark zurzeit

Aktuell beschäftigt das Land Steiermark 146 Lehrlinge in 18 Lehrberufen. Das Angebot reicht dabei von klassischen Berufen wie Verwaltungsassistenz und KFZ-Technik bis hin zu spezialisierten Ausbildungen, die in der Privatwirtschaft kaum zu finden sind, wie etwa der Straßenerhaltungsfachmann oder der Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistent. 2024 wurden insgesamt 56 neue Lehrlinge aufgenommen.

Empfang für langgediente Bedienstete: Dank für 40 Jahre Einsatz

Am Nachmittag standen die langgedienten Bediensteten im Mittelpunkt. Rund 400 Personen aus den Bereichen Land, KAGes und Landesgesellschaften folgten der Einladung zum Empfang. Die Feier war den Mitarbeitern, die in diesem Jahr 40 Jahre im Dienst sind oder bereits in den Ruhestand gegangen sind, gewidmet. Als Vertreter der langgedienten Mitarbeiter richtete der ehemalige Bezirkshauptmann von Liezen, Christian Sulzbacher, das Wort an die Anwesenden und sprach Dankesworte für die Jahrzehnte des Engagements und der Treue im Dienst des Landes.