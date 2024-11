Diakonie-Werkstätten laden zum Adventmarkt in Treffen

Treffen am Ossiacher See

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen bieten werden den Besuchern bei der Werkstätte „Meierei“ in Treffen am Ossiacher See kunsthandwerkliche Produkte, Kalender und originelle Geschenksideen geboten. Die feierliche Eröffnung findet am Donnerstag, dem 21. November 2024, um 16 Uhr statt. Vorbeischauen lohnt sich!