Gault & Millau 2025: Das ist Österreichs Crème de la Crème

Der renommierte Restaurant- und Gastronomieführer Gault & Millau zeichnet jährlich die Crème de la Crème der österreichischen Gastronomie aus. Heuer gibt es sogar eine Neuheit: Gemeinsam mit dem Restaurantguide erscheinen der Hotel- sowie Weinguide für Österreich, ein Hüttenguide für Tirol und einen eigenen Restaurant- und Hotelguide für Südtirol.

Alle Preisträger Newcomer des Jahres: ist Joachim Jaud (Restaurant 141 by Joachim Jaud), Mieming, Tirol)

Pâtissier des Jahres: Jakob Szedonja, Apron, Wien

Service Award: Karl-Heinz Pale, Hospiz Alm, St. Anton (Tirol)

Gastronomin des Jahres: Ulli Retter, Retter Bio-Natur-Resort, Pöllauberg (Steiermark)

Sommelière des Jahres: Katharina Gnigler, Bootshaus, Seehotel Das Traunsee

(Oberösterreich)

Weinkarte des Jahres 2025: Gasthaus Stern, Christian Werner, Wien

Weinkarte des Jahres mit Österreich–Schwerpunkt 2025 – Das Bräu, Nußdorf am Attersee (Oberösterreich)

Wirtshaus des Jahres 2025 – Wirtschaft Traube, Tobias Schöpf, Klösterle (Vorarlberg)

Umwelthaube: Paul Ivić vom Wiener TIAN

Ambiente Award 2025 – Moritz, Grafenstein (Kärnten)

Beste Bierkarte Österreichs: Stiegl-Gut Wildshut (Oberösterreich)

Gault&Millau Ambassador 2025: Marchese Piero Antinori

Österreichs Gastro-Elite wird immer besser

Und Österreichs Gastro-Elite wird immer besser: „Im Vergleich zum Vorjahr gibt es noch einmal mehr Haubenbetriebe. Von den insgesamt 1.639 gelisteten Restaurants wurden 816 mit einer oder mehreren Hauben ausgezeichnet“, heißt es. Während die meisten Haubenrestaurants in Wien zu finden sind (insgesamt 182!), verzeichnet Tirol erneut die höchste Dichte an Spitzenbetrieben mit 17 Punkten oder mehr.

So wurden die Hauben verteilt: /8 Lokale mit 5 Hauben

62 Lokale mit 4 Hauben

160 Lokale mit 3 Hauben

286 Lokale mit 2 Hauben

300 Lokale mit 1 Haube

Das sind Österreichs 5 Hauben Lokale 19/20 Punkte: Amador (Wien)

19/20 Punkte: Döllerer, Golling (Salzburg)

19/20 Punkte: Ikarus (Salzburg)

19/20 Punkte: Konstantin Filippou (Wien)

19/20 Punkte: Obauer, Werfen (Salzburg)

19/20 Punkte: Silvio Nickol Gourmet Restaurant (Wien)

19/20 Punkte: Steirereck im Stadtpark (Wien)

19/20 Punkte: Stüva, Ischgl (Tirol)

Neueinsteiger ziehen Blicke auf sich

Alle Fünf-Hauben-Betriebe des Vorjahres konnten ihre Spitzenposition verteidigen: Amador, Döllerer, Ikarus, Filippou, Obauer, Nickol, Steirereck und Stüva. Besonders beeindruckend waren die Neueinsteiger: Die Jagdstube mit Gustav Jantscher erreichte auf Anhieb 4 Hauben und 18 Punkte, das Restaurant Doubek erhielt 4 Hauben und 17,5 Punkte. Insgesamt wurden 71 neue Betriebe in den Guide aufgenommen. Auch die Aufwertungen fielen großzügig aus: Das Stern in Wien Simmering und das Soleo in Krumpendorf wurden jeweils um 2,5 Punkte höher bewertet.

Koch des Jahres 2025-Preis geht nach Kärnten

Am Montag, dem 18. November 2024, wurden im Hilton Vienna Park weitere Preisträger ausgezeichnet. So wurde Hannes Müller vom Restaurant „Die Forelle“ am Weißensee in Kärnten zum Koch des Jahres 2025 gekürt. Mit Markus Mraz, Helmut Rachinger und Sepp Schellhorn standen drei weitere Legenden im Rampenlicht. Für sie gab es eine Auszeichnung für das Lebenswerk. Die drei sind die Väter der bekannten Healthy Boy Band, Lukas Mraz, Philip Rachinger, Felix Schellhorn.

Future Awards

Und dann gab es da auch noch den Future Award: Die Future Awards in den neun Bundesländern zeichnen Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe aus, die sich durch ihr besonderes Engagement für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaftsweise hervorheben.