Neueröffnungen im CITYPARK Graz: Diese Shops öffnen bald ihre Türen

Im CITYPARK Graz stehen in den kommenden Monaten mehrere spannende Neueröffnungen an: Am 5. Dezember 2024 eröffnet HERVIS auf 1.200 Quadratmetern, im Januar 2025 folgt das größte SpeedFit Studio Österreichs mit 1.600 Quadratmetern. Ebenfalls im Januar wird Augenarzt Dr. Christian Eberle seine Praxis eröffnen, während im April 2025 New Yorker auf 1.200 Quadratmetern seinen größten Store in der Steiermark einrichtet. Zusätzlich wird die „Bottega del Gusto“ – ein italienisches Feinkostgeschäft – Ende 2024 bzw. Anfang 2025 eröffnet.