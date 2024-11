SK Sturm Graz erhÃ¤lt 4,8 Millionen Euro fÃ¼r neues Trainingszentrum

Veröffentlicht am 19. November 2024, 09:49 / ©5 Minuten

Die Landesregierung hat nach langem hin und her beschlossen, das geplante neue Trainingszentrum des SK Puntigamer Sturm Graz mit einer Förderung von 4,8 Millionen Euro zu unterstützen. Das Zentrum, das vor allem der Förderung der Nachwuchs- und Damenmannschaften dienen soll, wird auf dem Grundstück an der Puntigamer Straße in Graz errichtet. Mit diesem Projekt setzt der SK Puntigamer Sturm Graz einen entscheidenden Impuls für die Weiterentwicklung des steirischen Fußballs.

32.000 m² großes Trainingszentrum für SK Sturm Graz geplant

Das Trainingszentrum wird eine Fläche von 32.000 Quadratmetern umfassen und mit modernen Einrichtungen ausgestattet sein. Dazu gehören unter anderem zwei große Fußballplätze mit Flutlicht, ein kleiner Trainingsplatz, großzügige Umkleidekabinen, medizinische Einrichtungen und ein Kraftraum. Auch für die sportliche Leitung sowie für Mentaltraining und Videoanalyse werden moderne Büros und Besprechungsräume zur Verfügung stehen.

Wichtige Förderung für den steirischen Fußball

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) betonte die Bedeutung dieses Projekts für den steirischen Fußball: „Mit der Förderung von 4,8 Millionen Euro leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur. Das neue Zentrum wird Talente fördern und den Damenfußball in der Region stärken.“ Auch Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl hebt hervor, dass der Bau des neuen Zentrums einen weiteren Meilenstein für das Sportland Steiermark darstellt.

© Land Steiermark/Binder Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl, Präsident Christian Jauk, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, die Sturm-Spielerinnen Leonie Tragl und Marie Spieß, Landeshauptmann Christopher Drexler und Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich freuen sich über die Unterstützung bei der Errichtung des neuen Trainingszentrums (v.l.).

SK Puntigamer Sturm Graz zeigt sich erfreut

Für den SK Puntigamer Sturm Graz, der mit dem neuen Zentrum eine der modernsten Trainingsstätten der Region erhält, ist dieser Schritt ein Meilenstein. Präsident Christian Jauk freute sich über die Unterstützung der Landesregierung: „Das neue Trainingszentrum wird den perfekten Rahmen für unsere Nachwuchs- und Damenmannschaften bieten. Es ist ein Jahrhundertprojekt für uns und ein Vorzeigeprojekt für die Steiermark“, sagte Jauk.

Details zum geplanten Zentrum: Das Zentrum wird nicht nur mit hochmodernen Sporteinrichtungen ausgestattet, sondern auch mit großzügigen Parkmöglichkeiten, darunter 96 Parkplätze und 4 Busparkplätze. Durch diese umfassende Infrastruktur wird das Zentrum zu einem zentralen Anlaufpunkt für die Förderung des steirischen Fußballs.

Eröffnung noch in Planung

Der Baubeginn des neuen Trainingszentrums ist bereits in Sichtweite, der endgültige Formalbeschluss der Stadt Graz steht jedoch noch aus. Trotzdem rechnen die Verantwortlichen mit einer zügigen Umsetzung und freuen sich darauf, den Spielern und Trainerinnen sowie Trainern bald optimale Bedingungen bieten zu können.