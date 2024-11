Kassabon-Aktion: SPAR informiert Ã¼ber Hilfsangebote fÃ¼r Gewaltbetroffene

Im Jahr 2024 gab es bereits 24 Femizide, ein alarmierender Trend, der nicht unbeachtet bleiben kann. Um Frauen zu unterst√ľtzen und auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, engagiert sich SPAR in Zusammenarbeit mit der Landesregierung erneut im Rahmen der Aktion ‚Äě16 Tage gegen Gewalt‚Äú. Vom 25. November bis zum 10. Dezember 2024 wird die steirische Notrufnummer 0800 20 44 22 auf den Kassabons in allen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Filialen abgedruckt, um Gewaltschutz zu f√∂rdern. Eine Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der √Ėsterreicher mehr Aufkl√§rung und Informationen zu diesem Thema w√ľnscht.

Zahlen, die ersch√ľttern

Drei Femizide pro Monat, jede dritte Frau ist k√∂rperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt, jede Vierte wird am Arbeitsplatz bel√§stigt und jede F√ľnfte ist von Stalking betroffen. Diese erschreckenden Zahlen verdeutlichen den Bedarf an Pr√§vention und mehr Aufmerksamkeit f√ľr das Thema. Bereits seit f√ľnf Jahren unterst√ľtzt SPAR die Aktion ‚Äě16 Tage gegen Gewalt‚Äú, die mit Informationsma√ünahmen und regionalen Frauenschutzorganisationen durchgef√ľhrt wird. Ziel ist es, Frauen und M√§dchen dar√ľber zu informieren, dass es Hilfe gibt, und ihnen einen Ausweg aus der Gewalt aufzuzeigen.

‚ÄěGewalt ist keine Privatsache, sondern sie geht alle an„

‚ÄěGewalt ist keine Privatsache, sondern sie geht alle an„, erkl√§rt Soziallandesr√§tin Doris Kampus (SP√Ė). ‚ÄěUnser Ziel ist es, m√∂glichst vielen Betroffenen zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind.‚Äú Der steirische Hilfetelefond unter 0800 20 44 22 bietet eine wichtige erste Anlaufstelle. Auch Frauenlandesr√§tin Simone Schmiedtbauer (√ĖVP) betont: ‚ÄěDurch die Kooperation mit SPAR schaffen wir ein niederschwelliges Informationsangebot.‚Äú

©Land Steiermark/Binder Im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt von 25.11. bis 10.12. wird auf allen SPAR Kassabons in der Steiermark Nummer des steirischen Gewaltschutz-Telefons 0800 20 44 22 aufgedruckt.

SPAR √ľbernimmt Verantwortung f√ľr Gewaltschutz

SPAR Steiermark, mit 257 Standorten in der Steiermark, sorgt durch den Aufdruck der Notrufnummer auf √ľber einer Million Kassabons pro Tag f√ľr ein leicht zug√§ngliches Informationsangebot. Neben gedruckten Kassabons gibt es auch digitale Informationen √ľber die SPAR-App. Zudem werden Informationsbrosch√ľren in den Kassabereichen ausgelegt. ‚ÄěAls gr√∂√ütes √∂sterreichisches Handelsunternehmen sehen wir es als unsere gesellschaftspolitische Verantwortung an, f√ľr Gewaltschutz zu sensibilisieren und Betroffenen schnell und diskret zu helfen,‚Äú so Christoph Holzer, Gesch√§ftsf√ľhrer von SPAR Steiermark.

Eine aktuelle Umfrage zeigt √Ėsterreicherinnen fordern mehr Aufkl√§rung. So legen Frauen mehr Wert auf Aufkl√§rungsarbeit in Schulen und Kinderg√§rten (24 %), w√§hrend M√§nner eher h√§rtere Strafen fordern (11 %). In Bezug auf h√§usliche Gewalt haben Frauen (35 %) h√§ufiger einen pers√∂nlichen Bezug als M√§nner (20 %).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2024 um 10:18 Uhr aktualisiert