Nicht angeschnallt: Unfall nahm für Lenker (48) tödliches Ende

Eine Autofahrt in Niederösterreich endete für einen 48-Jährigen tödlich.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 10:13 / ©Stadtfeuerwehr Weiz

Auf der B12 Brunner Straße im Gemeindegebiet von Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, kam es zu einem tragischen Unfall. Am heutigen Dienstag, dem 19. November 2024, um 1.30 Uhr, dürfte ein 48-jähriger Rumäne in einer langgezogenen Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich: „Offensichtlich verwendete der 48-Jährige während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt.“ Letztlich kam es von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.