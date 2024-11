Villachs Stadt-Baudirektor geht in Pension: Nachfolger steht fest

Am Foto: Thomas Moraus, Bürgermeister Günther Albel und Otto Lauritsch (v.l.)

Veröffentlicht am 19. November 2024, 10:19 / ©Stadt Villach/Kofler

Da sich Stadt-Baudirektor Otto Lauritsch im kommenden Frühjahr in die wohlverdiente Pension verabschieden wird, wurde die Position neu ausgeschrieben. 17 Bewerber aus dem Rathaus sowie aus der Privatwirtschaft haben sich dem Bewerbungsprozess gestellt, der von einer externen Personalberatungsagentur begleitet wurde. Am Ende konnte sich Thomas Moraus durchsetzen.

Villachs Bürgermeister gratuliert

„Es ist erfreulich, wenn Kandidat:innen aus dem eigenen Haus die Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln“, gratuliert Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) dem neuen Stadt-Baudirektor. Moraus hat aber auch in Zivilingenieur-Büros in Wien und Klagenfurt gearbeitet, ehe er neun Jahre lang in der Projektleitung eines Abschnitts der Koralmbahn tätig war. Fortbildungsdiplome und Zusatzausbildungen runden das Bild eines zielstrebigen Fachmannes ab. Er selbst sagt dazu: „Ich freue mich auf die neue, verantwortungsvolle Aufgabe. Gemeinsam mit dem motivierten Team möchte ich die Stadtentwicklung voranzutreiben und die Zukunft meiner Heimatstadt nachhaltig mitgestalten.“