Koalitionsverhandlungen: Landeshauptmann fordert Vertrag mit Asylwerbern

Der rote Landeshauptmann aus Kärnten ist zuversichtlich, was den Ausgang der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene anlangt. „Wenn man eine klare Geschichte erzählt, die jedem der drei Koalitionspartner seinen Schwerpunkt zuschreibt, kann das schon was werden“, so Peter Kaiser im Interview mit 5 Minuten. Für Insider ist klar, was Kaiser damit meint – etwa die Wirtschaft für die ÖVP, Soziales für die SPÖ und die Bildung für die Neos. Was dann aber noch, quasi als parteiübergreifendes Problem bleibt, ist das Thema Asyl.

Kaiser fordert Vertrag mit Asylwerbern

Landeshauptmann Kaiser, derzeit auf dem Weg nach Brüssel zum Ausschuss der Regionen der EU: „Mit Asylwerbern muss man einen zu unterschreibenden Vertrag aufsetzen, der etwa die Verpflichtung zum Erlernen der deutschen Sprache, die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit oder das an sich ja selbstverständliche Beachten der Gesetze beinhaltet.“ Auch, dass Österreich ein laizistischer Staat mit strenger Trennung von Religion und Staat ist, müsse man in einem solchen Vertrag festhalten und den Respekt davor einfordern. Was aber, wenn sich ein Asylwerber nicht an seine Unterschrift hält? „Dann hat er das Recht verwirkt, in Österreich seine Existenz aufzubauen“, hält der Kärntner Landeshauptmann klar fest.

Geheimes Mastermind hinter den Verhandlungen?

Ob er fixer Bestandteil der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene ist? Kaiser zu 5 Minuten: „Das geht sich schon terminlich für mich nicht aus. Da müsste ich dreimal in der Woche in Wien sein. Aber ich bin stets telefonisch erreichbar und auch meine Erfahrungen mit einer Dreierkoalition werde ich einbringen.“ Peter Kaiser war ja von 2013 bis 2018 Chef einer Koalition von SPÖ, ÖVP und Grünen, die zu dieser Zeit noch Teil einer danach abgeschafften Proporzregierung war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2024 um 10:47 Uhr aktualisiert