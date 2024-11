Jüdischer Grabstein aus 1387 wird in Graz restauriert

Im Rahmen eines offiziellen Aktes wurde in der Grazer Synagoge am Dienstag, dem 19. November 2024, eines der ältesten Artefakte jüdischer Besiedlung in Graz, der Grabstein des Reb Nissim, der Israelitischen Kultusgemeinde übergeben. Das Zeugnis der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde befand sich über Jahrzehnte hindurch an einer Außenmauer des Karlsbaues der Grazer Burg, dem Amtssitz des steirischen Landeshauptmannes.

Wer ist Reb Nissim? Reb Nissim war ein jüdischer religiöser Führer (Rabbi) aus dem Mittelalter, der vermutlich in Graz tätig war. Der Grabstein, der aus dem Jahr 1387 stammt, gehörte ihm und wurde auf dem Friedhof einer mittelalterlichen jüdischen Gemeinde in Graz aufgestellt. Der Friedhof befand sich im Bereich des heutigen Joanneumplatzes und Joanneumringes, wo die jüdische Gemeinde im Mittelalter ansässig war. Über Reb Nissim selbst gibt es leider keine detaillierten historischen Aufzeichnungen, jedoch zeugt der Grabstein von seiner Bedeutung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Graz zur Zeit des späten Mittelalters. Das Grabmal wurde später von der Stadt Graz in die Grazer Burg gebracht und nun als Teil der Rückführung an die jüdische Gemeinde übergeben.

Mittelalterlicher Grabstein von 1387 wird Teil der Ausstellung „Jüdisches Graz“

Der aus dem Jahre 1387 datierende Grabstein stammt vom Friedhof der rund 200 Personen umfassenden mittelalterlichen jüdischen Gemeinde, welcher sich im Bereich des heutigen Joanneumplatzes und Joanneumringes befand. Grabmonument wird im Zukunft Teil der in der Grazer Synagoge untergebrachten Ausstellung „Jüdisches Graz – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ bilden. Bereits jetzt ist dort das älteste Grabsteinfragment aus dem Jahre 1304, der Grabstein der Zipporah, zu sehen. Am bisherigen Aufstellungsort in der Grazer Burg wird dort hinkünftig eine Replik zu sehen sein.

©Elke Hofgartner Mittelalterlicher jüdischer Grabstein aus 1387 in Graz restituiert.

Elie Rosen dankt Landeshauptmann Drexler für die Rückführung des Grabsteins

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten, Elie Rosen, bedankte sich bei Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) für die seinerseits befürwortete und geförderte Rückführung. Nach mehreren Jahrhunderten kehre dieses sowohl religiös als auch kulturhistorisch bedeutende Zeugnis der mittelalterlichen jüdischen Geschichte der Landeshauptstadt nunmehr in den Schoß der jüdischen Gemeinde heim, so Rosen.

Drexler: Jüdische Kultur ist Teil der Steiermark – Antisemitismus hat keinen Platz

Drexler betonte, die mittelalterliche jüdische Kultur sei Teil der Steiermark. Man könne stolz sein, dass heute in der Steiermark und Graz wieder lebendiges und vielfältiges jüdisches Leben stattfinde. Umso wichtiger sei es, dass wir heute eine besondere Verantwortung spüren, wenn es darum geht, dass Antisemitismus zu Trage getragen werde. Antisemitismus habe bei uns keinen Platz. Wer das nicht akzeptiere, könne nicht Teil unserer Gesellschaft sein, so Drexler.