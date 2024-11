Geburt auf Autobahn-Rastplatz: Die kleine Hannah hatte es eilig

Die Familie Pausweg erwartete voller Freude ihr zweites Kind, am 4. Juli, setzten in den späten Abendstunden die ersten Wehen ein, Angelika Pausweg und ihr Mann Christoph Pamer-Pausweg aus Zurndorf, Bezirk Neusiedl am See, packten ihre Sachen zusammen und machten sich anschließend mit ihrem Fahrzeug am Weg in das Krankenhaus St. Josef. Auf der A4 – Autobahn wurden die Wehen stärker und kurz darauf stand auch schon die Geburt bevor, wie sich wenig später herausstellte.

Geburt auf einem Rastplatz

Familie Pausweg wählte sofort den „Rettungsnotruf 144” und hielt mit ihrem Fahrzeug auf dem A4 Rastplatz Maria Ellend an. Notrufexperte Jens Weber nahm das Gespräch entgegen und erfasste die wichtigsten Daten mit dem Notrufabfrageprotokoll, Disponent Felix Christoph alarmierte sofort einen Rettungswagen vom Roten Kreuz Bruck an der Leitha. Dann ging alles sehr schnell, mit der telefonischen Unterstützung von Jens Weber aus der Leitstelle und einem Arzt, der auch zum Ersthelfer wurde, erblickte die kleine Hannah auf einer Decke in der Wiese neben dem Fahrzeug kurz darauf, das Licht der Welt. Nach der Erstversorgung ging der Transport mit dem Rettungswagen weiter in das Krankenhaus St. Josef, hier wurden dann noch die Routineuntersuchungen, die nach einer Geburt erforderlich sind, durchgeführt.

©Notruf Niederösterreich Die kleine Hannah hatte es eilig. ©Notruf Niederösterreich Sie erblickte auf einem Rastplatz das Licht der Welt.

„Wir wussten, dass wir es gemeinsam schaffen“

Im November war es dann so weit, die kleine Hannah und ihr Bruder Jakob besuchten gemeinsam mit ihren Eltern die Leitstelle Mödling und bedankten sich bei Jens und Felix für die Unterstützung bei dieser besonderen Geburt von Hannah. „Für uns war das alles völlig überraschend, aber mit der telefonischen Unterstützung wussten wir, dass wir es gemeinsam schaffen“, sagte Familie Pausweg beim Besuch in der Leitstelle.

Zu Besuch bei Notruf Niederösterreich

Notruf Niederösterreich Geschäftsführer Josef Schmoll ist stolz auf seine Mitarbeiter, seit 2018 gibt es den so genannten „Stork Club”, über 120 Geburten wurden seitdem bereits via Telefon erfolgreich angeleitet: „Nicht nur in diesem Fall, sondern auch bei jedem anderen medizinischen Notfall sollte man sofort den ‚Rettungsnotruf 144‘ wählen, unsere Mitarbeiter sind bestens geschult und unterstützen am Telefon bis die Einsatzkräfte am Notfallort eintreffen“, so Schmoll abschließend.