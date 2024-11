Grazer Familie kurz vor Ruin: Brand hatte verheerende Folgen

Veröffentlicht am 19. November 2024, 11:18 / ©PULS 4

Zum Staffelfinale von „Mein Recht“ sucht Familie Kolaric aus Graz Hilfe bei Dr. Christian Horwath. Ein Brand im Innenhof des Hauses, in dem sich auch ihre Apotheke befindet, hätte der Familie beinahe ihre Existenz gekostet. Doch auch wenn die Flammen noch rechtzeitig gestoppt werden konnten, bleiben die Probleme immens: Die Ware ist verrußt, die Kühlung kaputt und die Hausverwaltung reagiert reichlich spät. Am Brandort gibt es auch eine Woche nach dem Feuer noch gefährliche Glasabsplitterungen.

Dr. Horwarth unterstützt die Grazer Familie bei juristischen Fragen

Für Dr. Horwath ist Pharmazeutin Mag. Evelyn Kolaric eine alte Bekannte, da er ihr aufgrund von Problemen mit den Vermietern bereits in der Vergangenheit mehrfach juristisch beigestanden ist. Daher unterstützt er die Familie zuallererst gegen die säumige Hausverwaltung. Zudem sucht der Rechtsanwalt das Gespräch mit einem Versicherungsmakler: Mit welcher Art von Versicherung sorgt man am besten für einen Brandfall vor? Darüber informiert Horwart bei „Mein Recht“ am Dienstag, den 19. November 2024 um 21.20 Uhr auf JOYN & PULS 4.

©PULS 4 ©PULS 4