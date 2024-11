Magnus Brunner geht: Dieser Mann übernimmt jetzt das Finanzministerium

Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) war das der erste öffentliche Termin nach seiner Bandscheiben-OP. Währenddessen wurde er von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten. Am heutigen Dienstag, dem 19. November, ging es darum, den künftigen Finanzminister Gunter Mayr anzugeloben.

Magnus Brunner hat im Hearing für die Funktion des EU-Kommissars auf Anhieb große Zustimmung bekommen. Aufgrund seines Wechsels nach Brüssel habe ich Sektionschef Gunter Mayr aus dem Finanzministerium als neuen Finanzminister nominiert. Er ist seit vielen Jahren in leitender… — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 19, 2024

Magnus Brunner wechselt in die EU-Kommission

Diese Angelobung wurde durch den Wechsel von Magnus Brunner (ÖVP) in die neue EU-Kommission notwendig. Seit Anfang November war es fix: Brunner besetzt künftig den Posten des Kommissars für innere Sicherheit, Migration und Asyl an der Seite von Ursula Von der Leyen. Mehr dazu in: Fix: Magnus Brunner als EU-Kommissar bestätigt. Seinen Rücktritt hat Brunner bereits offiziell beim Bundeskanzler eingereicht.

Gunter Mayr übernimmt

Das Finanzministerium übernimmt nun Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr. Nehammer dazu: „Nun übernimmt ein langjähriger Finanzexperte das Ressort. Ich bin überzeugt, mit ihm die richtige Wahl getroffen zu haben und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“ Mayr hat bereits über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzverwaltung. In den letzten 13 Jahren war er als Sektionschef für Steuerpolitik und Steuerrecht tätig. Der promovierte Jurist und Betriebswirt habilitierte sich an der Universität Innsbruck und wechselte 2003 ins Finanzministerium. Seit 2009 unterrichtet er zudem Finanzrecht an der Universität Wien. „Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst, die mit dem Amt des Finanzministers einhergeht. Gerade in so herausfordernden Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, mit der Leitung des Finanzressorts betraut zu werden, ehrt mich nicht nur persönlich, sondern ist auch ein Ausdruck des Vertrauens in die Expertise der österreichischen Verwaltung und Beamtenschaft“, so Mayr.