Limitierte „Dubai Schoko“ bei Zotter – doch kaufen kannst du sie nicht

Die steirische Kultmarke Zotter sorgt mit einer augenzwinkernden Antwort auf den aktuellen Schoko-Hype für Aufsehen: Die „K. Dubai Schokolade“ kombiniert Kürbiskerncreme mit gebackenem Waffelkrokant, umhüllt von weißer Schokolade und verziert mit Milchschokolade. Was diese limitierte Spezialität besonders macht: Sie ist nicht regulär im Handel erhältlich. Wegen des aufwendigen Herstellungsverfahrens ist die Schokolade ausschließlich als Gratis-Zugabe bei Online-Bestellungen über 150 Euro erhältlich – und das für nur 24 Stunden. Zusätzlich werden 30 Stück im Rahmen eines Gewinnspiels verlost.

„Gibt es von Zotter eine Dubai Schokolade?“

„Gibt es von Zotter eine Dubai Schokolade?“ – Diese Frage häuft sich in letzter Zeit beim steirischen Schokoladenhersteller. Bisher lautete die Antwort klar „Nein“, denn Zotter ist bekannt dafür, eigene Trends zu setzen und lokale Zutaten in den Fokus zu rücken. Doch der steigende Wunsch der Kunden nach einer Kreation in „Zotter-Qualität“ hat das Team zu einer kreativen Antwort inspiriert: Die „K. Dubai Schokolade“. Hier steht das „K.“ für Kürbis und gleichzeitig für „ka“ – keine Dubai-Schokolade im klassischen Sinn, sondern eine typisch steirische Interpretation mit 100 % Bio- und Fair-Zutaten.

