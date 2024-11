Handels-KV: 35.000 Kärntner Angestellte warten auf Einigung

Am Mittwoch treffen sich die Betriebsräte mit der Gewerkschaft im Südpark Klagenfurt, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Am Mittwoch treffen sich die Betriebsräte mit der Gewerkschaft im Südpark Klagenfurt, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Auch die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für etwa 35.000 Handelsangestellte in Kärnten verlief ergebnislos. Über den aktuellen Stand will die Gewerkschaft „GPA Kärnten“ die Betriebsräte am Mittwoch, dem 20. November 2024, im Südpark Klagenfurt informieren. „Wir werden über die weitere Vorgehensweise beraten und auch Maßnahmen vorbereiten, die bei nicht gewerkschaftlich organisierten Betrieben stattfinden können“, erläutert GPA-Handelssekretär Günther Muhrer.

GPA forder „spürbare Erhöhung der Gehälter“

Das Angebot der Arbeitgeber von 3,1 Prozent Gehaltserhöhung liege jedenfalls unter der durchschnittlichen Inflationsrate und sei somit für die Gewerkschaft „völlig inakzeptabel“. Muhrer dazu: „Wir fordern eine spürbare und dauerhafte Erhöhung der Gehälter, die die Kaufkraft nachhaltig sichert.“ Die nächste Verhandlungsrunde findet dann am 21. November 2024 statt.