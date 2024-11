Sexuelle Ausbeutung von Kindern: Frau soll 12 Jahre später ins Gefängnis

Eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten sollte sie nach der rechtskräftigen Verurteilung in Ungarn verbüßen. 2012 dürfte die 56-jährige Ungarin Schreckliches getan haben. Vieles ist nicht bekannt. Laut der Landespolizeidirektion Wien handelt es sich um ein Delikt „der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie“. Nachdem sie für ihre Taten nicht im Gefängnis war, erhoben die ungarischen Behörden gegen sie einen europäischen Haftbefehl. Abgesetzt hatte sich die Frau aber schon längst in Wien-Ottakring. Am heutigen Dienstag, dem 19. November 2024, um 7.15 Uhr, wurde sie an ihrer Wohnadresse von den Zielfahndern des Landeskriminalamts Wien festgenommen.