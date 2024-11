„The Voice“-Star gibt Weihnachtskonzert in Villach

Nur knapp schrammte Tina Naderer im Jahr 2017 am Semifinale der bekannten Castingshow „The Voice of Germany“ vorbei. Erfolg hatte sie trotzdem. Im Jänner 2019 brachte sie ihre erste Single „Bleibst du bei mir“ raus. Diese ging in Österreich durch die Decke. Im Dezember kommt die Sängerin nun für ein Weihnachtskonzert nach Villach. Verantwortlich dafür zeigt sich der Verein GEMMA.

„The Voice of Germany“-Star bekommt Verstärkung

Mit im Gepäck hat Naderer nämlich nicht nur ihre neueste Single „Game Over“, sondern auch die bekannte Klagenfurter Mundart-Sängerin Verena Wagner, welche sich mit ihrem Hit „Windradl“ und ihrem Debüt-Album „Nirgendwohin“ ebenfalls einen Namen in Kärnten gemacht hat. Gemeinsam wollen sie die Zeremonienhalle am Villacher Zentralfriedhof am 13. Dezember in eine weihnachtliche Showbühne verwandeln. „Mit Tina und Verena haben wir zwei Künstlerinnen auf der Bühne, die nicht nur durch ihre Stimmen, sondern auch durch ihre Geschichten bewegen“, weiß GEMMA-Vorsitzender Marc Germeshausen. Tickets sind bereits erhältlich.