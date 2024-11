Alko-Lenker rammte Fußgängerin (77) – tot!

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Montag, dem 18. November 2024, um 19 Uhr, als die 77-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha die B3 Donau Straße, in Fischamend, überquerte. Ein 51-jähriger Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf erfasste sie mit seinem Fahrzeug, wodurch sie zunächst auf die Front und dann gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Sie blieb dann schwer verletzt auf der Straße liegen.

Lenker flüchtete

Der Unfallfahrer parkte sein Auto nach dem Vorfall auf einem Parkstreifen, versperrte diesen und verständigte den Rettungsdienst telefonisch. Anschließend verließ er jedoch die Unfallstelle, ohne auf die Polizei zu warten oder sich an der Klärung des Sachverhalts zu beteiligen.

Opfer verstarb im Krankenhaus

Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins UKH Meidling gebracht, wo sie in den Schockraum eingeliefert wurde. Leider erlag sie heute, am 19. November 2024, ihren Verletzungen.

Fahndung nach Alko-Lenker

Eine Fahndung der Polizei führte schließlich zum Auffinden des 51-jährigen Unfalllenkers in Fischamend. Er war zu Fuß unterwegs. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung. Sein Führerschein wurde eingezogen, und er wird an die Staatsanwaltschaft Korneuburg sowie an die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha angezeigt.